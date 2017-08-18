Владивосток, 18 августа, 2017, 03:45 — ИА Регнум. Свободный порт Владивосток и территории опережающего социально-экономического развития являются первым успешным экспериментом в области поддержки предпринимательства и социально-экономического развития. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич, по мнению которого ядро создано, и теперь пора переходить к чему-то более похожему на свершения, в том числе необходима синхронизация законодательства.

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По мнению экономиста, до законов о свободном порте Владивосток и ТОСЭР меры регионального развития носили либо имитационный характер и не имели результата, как в случае со «Сколково», либо они носили частный характер. Сейчас же наблюдается первый случай, когда поддержка предпринимательства осуществляется комплексно, когда любой желающий, выполнив рациональные требования, может стать резидентом.

«Первый этап вполне себе достойный, создано ядро, худо-бедно сформировано какое-то понимание у предпринимательского сообщества, потому что, скажем честно, чиновники не единственные ленивые люди в нашей системе, предприниматели тоже мало времени тратят, чтобы понять, какие возможности для них создаются, — обозначил эксперт. — Нужно перейти к этапу, при котором от каких-то перспектив можно перейти к чему-то более похожему на свершения. В моих глазах второй этап — синхронизация законодательства».

«К примеру, налоговые льготы есть, а вернуть иностранному инвестору вложенные деньги нельзя, банк их не выпустит, налог на прибыль нулевой, а налог на дивиденды никто не отменял. Очень многое предстоит сделать, но это никоим образом не вина и не беда, условно говоря, первого этапа», — подчеркнул Максим Кривелевич, по словам которого, на предшествующем провальном фоне сегодня любой чиновник, который хоть как-то причастен к происходящему, может с чистой совестью говорить сколько угодно добрых слов о том, что уже свершилось.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что развитие Дальнего Востока идёт динамично и вступает во вторую фазу. По его словам, создавать территории опережающего развития, свободный порт и прочие инструменты поддержки власти уже имеют.