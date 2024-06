Тайюань , Китай, 18 августа, 2017, 03:25 — ИА Регнум. Еще четыре тела было извлечено из-под завалов после схода оползня в угольной шахте открытого типа в провинции Шаньси на севере Китая, в связи с чем число жертв выросло д восьми, сообщает 17 августа газета «Жэньминь жибао».

ZHart Угольная шахта в Китае

Инцидент произошел около 15 часов по местному времени 11 августа в уезде Хэшунь, однако, угольная компания, владеющая шахтой, до последнего отрицала наличие жертв, пока ее глава сам не обратился в полицию 15 августа. Он признался, что около 10 человек были погребены под обломками в результате инцидента.

По меньшей мере еще один человек числится пропавшим без вести, однако точно число человек, погребенных под завалами до сих пор неизвестно.

В общей сложности 13 экскаваторов и 33 автомобиля экстренных служб расчищают камни и откачивают воду со дна шахты. Спасатели установили, что размер оползня оказался намного больше, чем предполагавшиеся ранее 200 тыс. кубометров.

Глава угольной администрации уезда Чжан Жуйцин был снят со своего поста. Спасательные работы продолжаются.

Угольная шахта Lyuxin находится под управлением компании Shanxi Coal Transportation and Sales Group Co., Ltd., которая дает ежегодно 2 млн тонн угля.