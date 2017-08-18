Сиэтл, США, 18 августа, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Требование демонтировать в Фримонте, пригороде Сиэтла (штат Вашингтон, США), памятник Ленину высказал мэр города Эд Мюррей, сообщает МyNorthwest.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Памятник Ленину. Сиэтл

Кроме того, он требует убрать с кладбища Lake View в Сиэтле мемориал солдатам Конфедерации.

«В последние несколько дней жители Сиэтла выразили озабоченность и разочарование в отношении символов ненависти, расизма и насилия, которые существуют в нашем городе, — говорится в заявлении Мюррея. — Мало того что они символизируют историческую несправедливость, их существование вызывает боль у тех, кто сам или чьи члены семьи были затронуты этими зверствами».

Мюррей заявил, что в США не должно быть политической символики, а если она есть, то должна быть ликвидирована.

«Это включает в себя как конфедеративные мемориалы, так и статуи, которые боготворят основателя авторитарного советского режима», — сказал он.

По словам градоначальника, монументы являются частной собственностью, но все же им не место на американской земле.

«Нам не следует забывать нашу историю, но мы также не должны боготворить фигуры, совершившие жестокие зверства и стремившиеся разделить по принципу того, кто мы и откуда мы пришли», — сказал он.

Примечательно, что 17 августа на Украине отчитались о полном избавлении от памятников Ленину. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в этой стране завершен окончательный демонтаж 1 320 монументов создателю Советского государства.

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Не обходится без демонтажа памятников Ленину и в России. 16 июля 2017 года в городе Первоуральске (Свердловская область) задержали подозреваемого в обезглавливании памятника Ленину.

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