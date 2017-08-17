Барселона, Испания, 18 августа, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Связь между взрывом в жилом доме города Альканара (Каталония, Испания) и терактом в Барселоне установлена каталонской полицией, сообщает France-Presse.

Outisnn Броневик испанской полиции

Комментируя информацию по расследованию теракта, который произошел в Барселоне вечером 17 августа, представитель полиции Каталонии на пресс-конференции заявил, что один из подозреваемых был задержан как раз в том городе, где прогремел взрыв — в Альканаре. По-видимому, взрыв произошел в результате подготовки к теракту: вероятно, террористы в тот момент занимались взрывчаткой.

«Мы считаем, что они готовили взрывное устройство», — сказал представитель правоохранительных органов.

Напомним, теракту в Барселоне, в результате которого погибли 13 и пострадали порядка 80 человек, предшествовал взрыв в Альканаре. В результате ЧП погиб человек и семь были ранены. Пострадало здание, находившееся по соседству.

Ответственность за теракт в Барселоне взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это преступление осудили в России, а также в США, Турции, ряде стран Европейского союза.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа глава каталонской полиции Хосе Луис Траперо, комментируя предварительные результаты расследования ЧП в Барселоне, заявил, что водитель наехавшего на толпу фургона, пока не пойман. Среди двух задержанных подозреваемых (испанец и марокканец) шофера, направлявшего автомобиль на людей, не оказалось.