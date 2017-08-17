Пекин, 18 августа, 2017, 02:30 — ИА Регнум. В провинции Хэнань, расположенной в центральной части КНР, задержаны трое подозреваемых по подозрению в съемке и загрузке в интернет детской порнографии, сообщает 17 августа агентство «Синьхуа».

Задержание

Полиция города Чжэнчжоу незадолго до этого получила множественные сообщения о веб-сайте, содержащем значительное количество видео, демонтирующих надругательство над к девочками-подростками. Полиция уже задержала одного из подозреваемых по фамилии У.

Предварительно расследование показало, что У и еще двое его подельников по фамилии Ван и Цао обманным путем вовлекали девочек в съемки под видом создания образовательного контента для детей. Затем видео загружались на их вебсайт.

Как утверждает полиция, расследование продолжается.

Напомним, что в Китае действует строгое законодательство за съемки и распространение порнографии. В рамках борьбы