В Китае трое задержаны за изготовление детской порнографии
Пекин, 18 августа, 2017, 02:30 — ИА Регнум. В провинции Хэнань, расположенной в центральной части КНР, задержаны трое подозреваемых по подозрению в съемке и загрузке в интернет детской порнографии, сообщает 17 августа агентство «Синьхуа».
Полиция города Чжэнчжоу незадолго до этого получила множественные сообщения о веб-сайте, содержащем значительное количество видео, демонтирующих надругательство над к девочками-подростками. Полиция уже задержала одного из подозреваемых по фамилии У.
Предварительно расследование показало, что У и еще двое его подельников по фамилии Ван и Цао обманным путем вовлекали девочек в съемки под видом создания образовательного контента для детей. Затем видео загружались на их вебсайт.
Как утверждает полиция, расследование продолжается.
Напомним, что в Китае действует строгое законодательство за съемки и распространение порнографии. В рамках борьбы