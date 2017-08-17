Пекин, 18 августа, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом в Доме народных собраний в Пекине, сообщает 17 августа агентство «Синьхуа».

U.S. Department of Defense Встреча Си Цзиньпина и Джозефа Данфорда

"Вы — первый высокопоставленное военное должностное лицо, прибывшее в США после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вступил в свою должность», — заявил Си, обращаясь к Данфорду во время их встречи.

Си также отметил, что визит американского военного является коротким, но в процессе будут затронуты всеобъемлющие темы, что уже говорит о существенном прогрессе в развитии взаимодействия между США и КНР в военной сфере. Подробности встречи пока не разглашались китайскими властями.

Напомним, что встреча проходит на фоне обострения кризиса на Корейском полуострове, где антагонизм между США и КНДР достиг своего пика за многие последние годы. В частности, уже слышны угрозы применения силы как с одной, так и с другой стороны.

Кроме того, под предлогом защиты он северокорейской агрессии, США совместно с Южной Кореей в этот момент продолжают развертывание американской системы ПРО, которая рассматривается Поднебесной, как угрожающая национальным интересам страны.

Читайте также: National Interest: Китай боится не THAAD, а сближения Южной Кореи и США