Москва, 18 августа, 2017, 02:09 — ИА Регнум. Вызов в российское министерство послов Израиля, Нидерландов и Словакии необходим для серьезного обсуждения ситуации вокруг нацистского лагеря смерти Собибор на территории Польши, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Sgvb Монумент жертвам Собибора

Комментируя изменение позиции Израилем по деятельности восстановления музея, представитель министерства подчеркнула, что «легкость», с какой Тель-Авив, Амстердам и Братислава изменили свое решение, вызывает недоумение.

«В этой связи были вынуждены пригласить для объяснений и серьезного разговора в МИД России руководителей дипломатических миссий упомянутых стран в Москве, — сказала она. — Все-таки совесть должна быть».

Напомним, нацистский лагерь смерти Собибор действовал в Польше с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. В газовой камере («бане») погибли порядка 250 тысяч евреев.

В 1943 году в лагере произошло восстание, на которое поднял пленных советский офицер Александр Печерский. Узники Собибора бежали, а нацисты уничтожили лагерь.

На месте лагеря правительством Польши был открыт памятный мемориал. По инициативе Израиля, Словакии и Нидерландов было решено построить на месте Собибора музей площадью порядка 700 квадратных метров.

Россия была приглашена для участия в проекте создания музея в 2013 году. Со стороны Москвы планируется материальный вклад в размере $500 тысяч.

Между тем в конце июля 2017 года международный управляющий комитет проекта заявил Москве о намерении продолжать работу без участия России. Это решение российский МИД назвал «аморальным с точки зрения исторической правды».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа директор первого евроазиатского отдела израильского МИД Яков Ливне заявил, что Тель-Авив поддерживает российское участие в международном управляющем комитете по реконструкции Собибора.