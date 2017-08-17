Пекин, 18 августа, 2017, 01:46 — ИА Регнум. «Приостановка за приостановку» является самой оправданной и справедливой с практической точки зрения инициативой при решении кризиса на Корейском полуострове, заявила пресс-секретарь МИД КНР, передает 17 августа агентство «Синьхуа».

Rishabh Tatiraju Демаркационная линия на Корейском полуострове

По словам Хуа Чуньин, предлагаемая Китаем инициатива может не только снизить градус противоречий в регионе, но также учесть интересы безопасности всех сторон, предлагая путь возобновления переговоров.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил 16 августа, что Резолюция 2371, единогласно принятая Совбезом ООН, посылает недвусмысленный сигнал относительно обязательство КНРД в вопросе мира и безопасности.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель недавно заявила, что военные меры не помогут разрешить кризис, а председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд отметил, что США и Китай ставят общие цели по денуклеаризации полуострова мирными способами.

В ответ на это Хуа заявила, что все больше и больше представителей руководства, в том числе США, ясно выражают единодушие в вопросе разрешения проблемы посредством мирных политических и дипломатических мер.

«Китай всегда подчеркивал, что ядром и сущностью кризиса на Корейском полуострове является безопасность», — заявила Хуа Чуньин, добавив, что диалог — это единственный способ обоснованно обсудить вопросы безопасности со всех точек зрения, а также разрешить сложившуюся ситуацию.

Напомним, что конфронтация между США и КНДР достигла своего максимума в августе. С обеих сторон слышны угрозы о применении силы. Так, Северная Корея угрожает нанести удар по военной базе США на Гуаме, а США — обрушить на КНДР всю свою «мощь и ярость».