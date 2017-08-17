Тирасполь, 18 августа, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Депутат парламента Молдавии от входящей в правящую коалицию «народно-европейской» группы, бывший вице-премьер по «реинтеграции» Молдавии Евгений Карпов призывает Кишинев ввести санкции против руководства Приднестровья. Поводом для этого, по его словам, является «попытка приватизировать землю, принадлежащую [молдавским] фермерам в Зоне безопасности», передает корреспондент ИА REGNUM.

Стоп

Кишинев, по словам Карпова, должен быть более решительным в своих действиях по отношению к Тирасполю. «Я, например, рассматривал бы вариант введения определенных санкций для тираспольских лидеров в случае, если они продолжат продвигать такие проекты, как приватизация земель, и не только молдавских фермеров из подконтрольных Кишиневу сел, а и земель с левобережья Днестра», — приводит слова Карпова издание Noi.

Он напомнил, что в Приднестровье действует уведомительная система въезда для чиновников Молдавии. «Кишинев вправе применить ответные меры. Я думаю, что пришло время, когда [президента ПМР Вадима] Красносельского и других лидеров с левобережья Днестра можно было бы включить в список, чтобы они не могли приезжать без уведомления, без согласия Кишинева. [Пусть приезжают], когда мы посчитаем, что они могут приехать на правый берег, а если нет — не разрешить им въезд», — отметил Евгений Карпов.