Кишинёв, 18 августа, 2017, 01:22 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон «не обнаружил следов присутствия иностранных войск» на авиабазе «Дечебал» в молдавских Мэркулешть и базе для хранения техники, вооружения и военного имущества во Флорештах. Об этом Додон завил по итогам визита на оба военных объекта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Presedinte.md Игорь Додон посещает военную базу

«Убедился в том, что обстановка не претерпела каких-либо изменений», — добавил президент. Он выразил сожаление в связи с тем, что «некоторые политики начали подготовку к новому политическому сезону с попыток спекуляции на резонансную для населения тему национальной безопасности, не отдавая себе отчет в том, что подобные действия могут нанести значительный ущерб стране и нашим гражданам».

«В качестве главнокомандующего Вооруженных сил мною будет сделано все возможное для сохранения мира в нашей стране, укрепления нейтрального статуса Республики Молдова, недопущения вступления страны в какие-либо военные блоки», — подвел итог Игорь Додон.

Ранее президент Молдавии посетил военный полигон в Бульбоаке. Додон сказал, что, ознакомившись с ситуацией на полигоне, пришел к выводу, что звучащие в последние недели заявления о возможной дестабилизации вокруг Приднестровья являются спекуляциями. По его словам, работы по модернизации базы в Бульбоаке «идут по обычному плану». «Никаких сомнительных работ, которые могли бы привести к дестабилизации, я не заметил», — подчеркнул Додон.

На прошлой неделе появилась информация о масштабной модернизации на деньги США молдавской военной базы в Бульбоаке. Проект предусматривает возведение восьми зданий, в том числе жилого здания, отеля, школы, сервисной станции и торгового центра. Российский вице-премьер, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин заявил, что США начинают подготовку диверсантов и спецназа Молдавии на случай нового конфликта с Приднестровской Молдавской Республикой. Минобороны Молдавии это отрицает. Президент Додон заявил, что с ним эти планы не согласованы, назвал их очередной провокацией со стороны правительства Молдавии и пообещал разобраться с этим, а также посетить с инспекциями все военные объекты Молдавии.

Президент в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.