Пекин, 18 августа, 2017, 01:19 — ИА Регнум. Количество стран, регионов и международных организаций, которые подписали договоры о сотрудничестве с Китаем в рамках совместного развития инициативы «Нового шелкового пути», достигло 69, сообщает 17 августа агентство «Синьхуа».

Укрнет Новый шелковый путь

По словам пресс-секретаря Государственного комитета по развитию и реформам КНР (NDRC), оглашения содержат также сделки о сотрудничестве в различных сферах, включая инфраструктурное строительство, финансовое сотрудничество и культурные обмены.

Некоторые ключевые инфраструктурные проекты, включая высокоскоростную железнодорожную магистраль Джакарта — Бандунг, уже довольно серьезно продвинулись при активном участии китайских компаний, отметил пресс-секретарь.

Более 4 тыс. рейсов грузовых поездов было осуществлено между Китаем и Европой с прохождением через 12 европейских стран и 31 город.

В вопросе финансов Китай подписал валютные своповые договоры с 22 странами и регионами вдоль «Нового шёлкового пути» на общую сумму около одного триллиона юаней (порядка $150 млрд).

Вдобавок ко всему Китай подписал договоры о сотрудничестве в сфере образования с более чем 60 странами, а также заключил партнерское соглашение со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью продвижения проектов в сфере здравоохранения.

Напомним, что Китай продвигает проект «Нового шелкового пути» с 2013 года, ставя перед собой цель модернизировать логистическую инфраструктуру, создав новые транспортные коридоры между Европой, Азией и Африкой.