Пекин, 18 августа, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил главе Сьерра-Леоне Эрнсту Ба Корома телеграмму с выражением соболезнований в связи со сходом оползня, ставшим причиной серьезных разрушений и человеческих жертв, сообщает 17 августа агентство «Синьхуа».

Magnus Ohman Фритаун

В своей телеграмма Си от имени китайского правительства и народа Китая выразил глубокие соболезнования в связи с жертвами трагедии, а также искреннее сочувствие их семьям.

В связи с сильными дождями в стане обвалилась часть горы утром 14 августа, убив при это 300 жителей на окраине столицы Сьерра-Леоне города Фритаун и оставив без крова еще более 2 тыс. человек.

Как стало известно со слов представителя здравоохранения страны Мохамеда Синнема, в морги Сьерра-Леоне среди тел погибших было доставлено много детей. В спасательной операции были задействованы военнослужащие.