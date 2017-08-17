Москва, 18 августа, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Теракт в Барселоне — чудовищное преступление, написал российский премьер-министр Дмитрий Медведев в Facebook.

Терроризм

«Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших в теракте в Барселоне», — написал глава российского правительства.

Медведев пожелал пострадавшим в результате теракта скорейшего выздоровления.

«Теракт в Барселоне, в самом людном месте города, — чудовищное преступление, — считает премьер-министр. — Уверен, что мы сможем победить международный терроризм только общими усилиями всего мирового сообщества».

Напомним, теракт в Барселоне произошел 17 августа 2017 года в 17:20 (время местное). Число погибших — 13 человек, количество пострадавших выясняется, речь идет уже о восьми десятках человек.

Теракт был совершен характерным способом, который не раз применялся террористами за последний год — наезд автомобиля на толпу людей.

В толпу пешеходов на улице Рамбла — между оперным театром Лисео и площадью Пласа-де-Каталунья — въехал белый Fiat Talento и сбил множество людей. После этого водитель убежал.

Некоторые СМИ сообщали, что ехавшие в машине люди ворвались в турецкий ресторан и насильно утащили с собой взятых в заложники людей. Официально эта информация не подтверждена.

Арестован подозреваемый в теракте — марокканец Дрисс Оукабир, легально проживающий в Бареселоне.

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Ответственность за теракт взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российски президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованию испанскому королю Филиппу VI.

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