Глава МИД Сербии: Владимир Путин поддержит раздел Косово
Белград, 18 августа, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич считает, что президент России Владимир Путин поддержит его идею о разделении края Косово и Метохия на сербскую и албанскую части, если это будет официальной позицией Белграда. Об этом он заявил в интервью сербскому изданию «Alo!».
"Что касается поддержки этого моего предложения со стороны великих держав, то всем ясно, что дело пойдёт тяжело, но напомню вам слова президента России Владимира Путина: «Для Москвы приемлемо всё, что приемлемо для Сербии». Так что, если мы скажем, что такова официальная позиция Сербии, Россия будет с нами, как и многие другие страны», — сказал Ивица Дачич.
Глава МИД Сербии также отметил, что, выступив с инициативой о разделении Косово, он «подверг себя постоянным атакам». «Они называют меня предателем, но я не слышал, чтобы кто-то предложил какое-либо другое решение», — подчеркнул он.
Напомним, ранее Ивица Дачич выступил со статьёй, в которой изложил своё видение дальнейшего пути переговоров между Белградом и Приштиной. По его мнению, долгосрочным компромиссным решением проблемы Косово и Метохии может стать разделение территории края на то, «что сербское, а что албанское». При этом соответствующее соглашение между Белградом и Приштиной должно будет предусматривать также особый статус для сербских церквей и монастырей в крае и создание Сообщества сербских муниципалитетов на юге Косово.
Несколько лет назад Ивица Дачич уже выступал с инициативой о том, чтобы населяемую сербами часть Косово и Метохии оставить за Сербией, а заселённые албанцами регионы отделить, однако руководство страны дистанцировалось от данных заявлений министра.
Дополнительной проблемой при этом становится позиция Приштины, где в ответ настаивают на аналогичном подходе к остальным территориям Сербии, требуя присоединения граничащих с Косово областей Медведжа, Буяновац и Прешево, которые населены преимущественно албанцами.
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В начале июня, напомним, новый президент Сербии Александр Вучич, вступив в должность, призвал начать в стране широкий общественный диалог по вопросу Косово и Метохии ради «определения целей Сербии и её места в будущем».
В декабре 2015 года Брюссель начал официальные переговоры с Белградом о принятии республики в Европейский союз. Урегулирование косовского вопроса является обязательным условием получения Сербией членства в объединении.
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