Анкара, 18 августа, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Турция решительно осудила теракт в центре Барселоны, в результате которого погибли по меньшей мере 13 человек и десятки получили ранения, согласно заявлению МИД Турции, 17 августа сообщает Anadolu.

Терроризм

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«Мы самым решительным образом осуждаем теракт, совершенный сегодня в Барселоне. Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования и желаем мужества семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым в результате этого отвратительного нападения. Терроризм вновь показал своё жестокое лицо, обращенное ко всему человечеству», — говорится в заявлении МИД Турции.

Напомним, нападение произошло в центральном районе Барселоны. Автомобиль врезался в группу пешеходов на бульваре Рамбла, который пользуется популярностью, как среди местных жителей, так и туристов.

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По последним данным, погибли 13 человек, еще 80 человек были госпитализированы. Ответственность за нападение взяли на себя террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Полиция Барселоны арестовала подозреваемого в нападении, им оказался 28-летний гражданин Марокко Дрисс Оукабир. По данным полиции, гражданин Марокко находится в стране на законных основаниях.