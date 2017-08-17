Париж, 17 августа, 2017, 23:47 — ИА Регнум. На Эйфелевой башне в Париже будут погашены огни в память жертв террористического акта в Барселоне, сообщила 17 августа мэр французской столицы в своем Twitter.

Эйфелева башня ночью. Париж. франция

В своём аккаунте в соцсети мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что огни Эйфелевой башни погасят в 0:45 по местному времени, что соответствует 1:45 мск. Она подчеркнула, что освещение главной достопримечательности Парижа будет погашено в память о жертвах теракта, произошедшего в Барселоне.

Кроме того, Анн Идальго выразила свою солидарность с жителями пострадавшего от террористов города.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в центре Барселоны автомобиль протаранил толпу пешеходов. Преступник был арестован, полицейские идентифицировали его как уроженца Франции Дрисса Оукабира. В результате теракта, по разным сообщениям, погибли 13 человек, не менее 64 человек были ранены.

Террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позднее взяла на себя ответственность за этот теракт.

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