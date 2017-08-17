Бишкек, 17 августа, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Центризбирком смог создать особые условия для сдачи экзамена на знание государственного языка кандидатом в президенты Киргизии, лидером партии «Ата Мекен» Омурбеком Текебаевым, накануне приговоренного к 8 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по государственному языку.

Флаг Киргизии

По информации ведомства, оппозиционный политик сдал тест сегодня, 17 августа, в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности. Омурбек Текебаев смог продемонстрировать уровень знания киргизского языка, достаточный для того, чтобы претендовать на пост главы государства.

В то же время, ЦИК Киргизии отказался признать сданные кандидатом Текебаевым более 38,6 тыс. подписные листов, собранных им в свою поддержку, пишет ИА «24.kg».

Члены избирательного ведомства объяснили свое решение тем, что избирательный штаб Омурбека Текебаева «нарушил порядок финансирования» — при сборе подписей в пользу претендента на президентское кресло деньги выделялись не из избирательного фонда кандидата.

ИА REGNUM напоминает, что 16 августа 2017 года Первомайский районный суд столицы Киргизии завершил процесс по делу депутата республиканского парламента Омурбека Текебаева. Оппозиционный политик, обвинявшийся в реализации коррупционной схемы, связанной с мобильным оператором «Мегаком», был приговорен к 8 годам тюрьмы и конфискации имущества. В связи с амнистией его срок лишения свободы сократили до 4 лет и 6 месяцев.

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Отметим, что Омурбек Текебаев одним из первых подал заявление в Центризбирком с просьбой зарегистрировать его в качестве кандидата на должность президента Киргизии. Текебаеву не удавалось сдать обязательный для этого тест на знание киргизского языка — к месту приема экзамена он прибыть не мог из-за того, что находился под арестом, а избирательная комиссия отказывалась создавать для него особые условия, позволяющие сдать тест в СИЗО. В итоге Центризбирком согласился принять у Омурбека Текебаева экзамен позже назначенного срока в случае, если суд оправдает его.