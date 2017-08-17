Махачкала, 17 августа, 2017, 23:04 — ИА Регнум. Телевидение затратно, тем более новости, а переход на стрим, надеясь на заработок в рекламе, — вполне оправдан. Такое мнение высказал ИА REGNUM обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов, комментируя новость о сокращении новостного вещания каналом Life.

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По его мнению, Life позиционирует себя как первый среди равных, а значит, ему приходится конкурировать с ВГТРК «Россия» и «Первым каналом» в телеформате, а также с такими холдингами, как МИА «Мир», ТАСС, Интерфакс и прочими новостными гигантами, что является довольно затратным делом. Поэтому без внушительных инвестиций поддерживать работу в «ящике» канал не может.

«Это вполне нормально и в период, когда структуры медиа во всем мире переживают кризис, вполне привычно. Как печатные издания уходят из «печатки» в интернет, так и практикующие телеформат медиахолдинги уходят в YouTube, надеясь на просмотрах и рекламе возместить затраты. Быть «на кнопке» в пакете спутникового вещания достаточно затратно. А отбивать затраты на рекламе сложно», — заявил Магомедов.

Такой шаг руководителя холдинга Арама Габрелянова он считает экспериментом. В случае неудачи он может отказаться от теле-видеоформата вообще. Но только в том случае, если не сумеет привлечь средства через интернет.

«Лайф идет туда, где сидит читатель: соцсети, мессенджеры, YouTube. Это сейчас модная тенденция», — сказал обозреватель газеты.

Отметим, что 17 августа стало известно о том, что канал Life прекращает производство новостных сюжетов. В нынешнем виде канал прекращает существование. Арам Габрелянов — гендиректор холдинга News Media, куда входит и канал Life, в комментарии РБК заявил, что канал не закрывается, а прекращает передачу новостей сюжетами. Вместо этого останутся потоковые трансляции основных событий. Причина изменений в том, что «люди смотрят только онлайн важных новостей, для чисто новостей есть информационные сайты, паблики и Telegram-каналы», прокомментировал Габрелянов