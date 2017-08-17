Калуга, 17 августа, 2017, 23:06 — ИА Регнум. Комплектованием радиолокационных станций перспективных фрегатов и корветов, которые в самом ближайшем будущем составят основу корабельных группировок военно-морского флота России в Арктической зоне, Атлантике и Средиземном море займется коллектив обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской области, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Alex «Florstein» Fedorov Корвет «Стойкий»

По словам генерального директора «Технологии» Андрея Силкина, предприятие изготовит для перспективных кораблей крупногабаритные многослойные радиопрозрачные укрытия, которые обеспечат защиту радиолокационного оборудования от негативного воздействия внешних факторов — ветровых нагрузок, высоких и низких температур, повышенной влажности, соляного тумана.

Также для нужд ВМФ будут поставлены и другие комплектующие из полимерных композитов: воздуховоды, балки, элементы антенных блоков из стеклопластиков.

«Изделиями ОНПП «Технология» в настоящее время уже укомплектованы девять самых современных сторожевых кораблей ближней морской зоны и три фрегата, в том числе корвет «Стойкий» и головной фрегат «Адмирал Горшков», которые недавно приняли участие в главном морском параде страны в Санкт-Петербурге. Всего с момента начала разработок для военно-морского флота, с 2003 года, ОНПП «Технология» выпустило более 500 изделий для радиолокационных станций морского базирования, которые позволили обеспечить надежную защиту оборудования кораблей», — заявил Андрей Силкин.

Напомним, ранее в регионе заявили, что по итогам 2016 года 22 предприятия оборонно-промышленного комплекса области практически полностью выполнили задачи по оборонному заказу, а также по поставкам высокотехнологичной продукции по линии военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Одновременно осуществлялся выпуск гражданской продукции.

Сейчас в планах на 2017 год обнинского НПП «Технология» довести выручку от продукции гражданского назначения до 1,4 млрд рублей, что составит более 20% в общем объёме доходов предприятия.