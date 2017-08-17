Москва, 17 августа, 2017, 22:53 — ИА Регнум. В России карабахской теме уделяется особое внимание, она относится к числу наших внешнеполитических приоритетов и фигурирует в Концепции внешней политики Российской Федерации.

mid.ru Мария Захарова

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта относится к числу внешнеполитических приоритетов России и фигурирует в Концепции внешней политики Российской Федерации, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова на традиционном брифинге в Москве сегодня, 17 августа.

Комментируя ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, Захарова подчеркнула, что Россия всегда поддерживала меры, направленные на снижение напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта. Она напомнила, что о необходимости конкретных шагов в этом направлении неоднократно заявляли сопредседатели, говорилось на саммитах в Вене (май 2016 г.) и Санкт-Петербурге (июнь 2016 г.).

Захарова уточнила, что вместе с тем реализация предложенных посредниками мер зависит от доброй воли сторон конфликта. Со своей стороны, по словам представителя российского МИД, Россия делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и создать условия для продолжения переговорного процесса, направленного на достижение урегулирования. Именно такой подход преобладал на встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве в апреле этого года.

Сейчас сопредседатели работают над подготовкой очередного саммита по нагорно-карабахскому урегулированию. С этой целью в июле этого года они провели переговоры в Брюсселе с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Консультации будут продолжены «на полях» очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября. По их итогам будет сделано соответствующее заявление», — цитирует Захарову пресс-служба МИД России.

Согласно Концепции внешней политики Российской Федерации, которая была утверждена президентом России Владимиром Путиным 30 ноября 2016 г., Россия активно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов на постсоветском пространстве, в частности, способствует в рамках существующего многостороннего переговорного механизма всеобъемлющему решению приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова при определении особого статуса Приднестровья, урегулированию нагорно-карабахского конфликта во взаимодействии с другими государствами — сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и на основе принципов, изложенных в совместных заявлениях президента Российской Федерации, президента Соединенных Штатов Америки и президента Французской Республики, сделанных в 2009 — 2013 годах.