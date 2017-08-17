* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Каир, 17 августа, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне, 17 августа сообщает Reuters со ссылкой на новостной ресурс, подконтрольный боевикам.

Александр Горбаруков REGNUM ИГИЛ

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«Причастные к нападению в Барселоне являются солдатами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они выполнили операцию в ответ на призывы осуществлять атаки против государств, входящих в коалицию», — говорится в сообщении исламистского агентства.

Напомним, 17 августа в центре Барселоны автомобиль протаранил группу пешеходов на площади Католонии. Преступник успел скрыться от сотрудников полиции, однако позднее поступило сообщение, что нападавший был арестован.

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Правоохранительные органы идентифицировали террориста, им оказался уроженец Франции Дрисс Оукабир. В результате теракта, согласно данным СМИ, погибли 13 человек, не менее 64 человек получили травмы.

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