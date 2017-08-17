Обнинск, Калужская область, 17 августа, 2017, 22:35 — ИА Регнум. На 86-м году жизни скончался выдающийся российский учёный-атомщик Михаил Троянов. Об этом сегодня, 17 августа, сообщила пресс-служба Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, предприятие госкорпорации «Росатом», Обнинск Калужской области), где всю жизнь работал Троянов и директором которого он был.

Михаил Троянов

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Троянов был выдающимся физиком-ядерщиком своего времени. В 1955 году после окончания МИФИ он был направлен на работу в Лабораторию «В», как назывался в то время ФЭИ — научный «штаб» советский атомной отрасли по реакторам на быстрых нейтронах.

Работу в этой лаборатории он начал в качестве инженера-теплофизика и дошел до старшего научного сотрудника. С 1969 года он стал заведующим отделом ФЭИ, с 1976 года — заведующим секретарём, с 1977 года — заместителем директора ФЭИ по научной работе, в 1987—1992 годах — директором института.

В 1992 году он вышел на пенсию, но при этом до 2001 года Троянов работал главным научным сотрудником — советником дирекции ФЭИ. До последних дней он оставался членом научно-технического совета ФЭИ.

Именно работа Троянова привела к тому, что Россия до сих пор занимает лидирующие позиции в мире по проектированию и строительству реакторов на быстрых нейтронах. Троянов занимался работами по расчетно-физическому обоснованию «быстрых» реакторов БОР-60, БН-350 и БН-600, участвовал в проектировании реактора БН-800.