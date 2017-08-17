Вашингтон, 17 августа, 2017, 22:31 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о готовности американских военных сбивать ракеты КНДР.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Заявление об этом глава Пентагона сделал 17 августа в ходе встречи министров США и Японии, посвященной вопросам безопасности.

Джеймс Мэттис заявил, что американские военные намерены сбивать ракеты КНДР, летящие в сторону США или их союзников.

«В случае запуска ракеты в сторону Гуама, Японии, США, Южной Кореи мы немедленно будем действовать, чтобы её сбить», — заявил Мэттис.

Как сообщало ИА REGNUM, в американо-японской министерской встрече по безопасности участвовали министры иностранных дел и министры обороны двух стран.

Кроме того, после той же встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США и Япония против милитаризации Южно-Китайского моря.