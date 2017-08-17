Степанакерт, 17 августа, 2017, 22:25 — ИА Регнум. 16 августа премьер-министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и прибывший в республику с неофициальным визитом премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян посетили Аскеранский, Мартунинский и Мартакертский районы, побывали в общинах Матагис и Талиш, передаёт «Арцапресс».

пресс-служба правительства Нагорного Карабаха Карен Карапетян и Араик Арутюнян

Главы правительств двух республик ознакомились в Аскеранском и Мартунинском районах с методикой возделывания гранатовых садов и плантаций табака с системой капельного орошения.

Затем премьер-министры двух республик отправились в Мартакертский район, побывали в Матагисской и Талишской общинах. В сопровождении секретаря Совета безопасности Нагорно-Карабахской Республики Виталия Баласаняна и главы Мартакертской районной администрации Владика Хачатряна главы правительств ознакомились с ходом строительных работ в Талише, а также обсудили ряд проектов, связанных с развитием общины.

Программа по восстановлению села Талиш находится в центре нашего внимания. В апреле прошлого года из-за развязанных Азербайджаном военных действий жители села были вынуждены покинуть свои дома. Нашей задачей на сегодня является обеспечение достаточной безопасности и таких социально-экономических условий, чтобы в будущем талишцы не имели никаких проблем», — сказал премьер-министр.

Ара Арутюнян и Карен Карапетян посетили также недавно сооруженную на иностранные инвестиции в Матагисе по соседству с водохранилищем зону отдыха, на месте ознакомившись с условиями отдыха и проведения досуга.

Ранее пресс-служба правительства Армении сообщила, что премьер-министр Карен Карапетян отправился в краткосрочный отпуск, который проведет в Нагорном Карабахе.

В конце июля — начале августа в отпуске находился президент Армении Серж Саргсян. По сообщению пресс-службы главы Армении, часть отпуска Саргсян должен был провести за рубежом.