Тбилиси, 17 августа, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Все, что происходит в Грузии, кажется, возникает случайно, но связывается в некую последовательную цепь, наводящую на мысль, что все это может происходить не случайно.

ИА REGNUM Флаг Грузии

События последних недель выстраиваются в некое громоздкое сооружение, с высоты которого жизнь в стране видится нестабильной и полной опасностей.

Несколько дней назад в Тбилиси сгорела значительная площадь зеленых насаждений на горе Мтацминда. И хотя следствие пока никакой версии о причинах пожара не высказало, особого удивления этот факт не вызвал: стояла сильная жара, и вызвать возгорание могла любая брошенная на землю каким-либо прохожим сигарета.

На следующий день, 9 августа, загорелись деревянные конструкции вокруг строящегося жилого корпуса в Дигомском массиве столицы. Огонь охватил весь корпус. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Через два дня, 11 августа, загорелась территория вокруг Авчальского кладбища на окраине Тбилиси. Сгорели трава и кустарники на площади 1 гектар.

13 августа случился пожар на одном из горных склонов высокогорного уголка Местия. Потушить его удалось лишь на следующий день. Из-за сложного рельефа пришлось применить вертолет пограничной полиции. На склоне горы Бангуриани сгорело около 2 гектаров леса.

14 августа возник пожар на склоне горы вдоль автомобильной дороги Ахалцихе — Вале, недалеко от села Схвилиси.

16 августа на газозаправочной станции в Батуми произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека, полностью сгорели два близлежащих дома и пострадали несколько соседних домов.

17 августа случился пожар в центре города Гори. Вечером неожиданно загорелась сухая трава вокруг возвышающейся над городом Горийской крепости. В тушении пожара участвовали несколько бригад пожарных-спасателей. Им удалось полностью ликвидировать огонь, который успел уничтожить 3 гектара зеленых насаждений. Крепости ущерб не нанесен.

Ощущение беззащитности вызывают у граждан участившиеся в последний период убийства. 10 августа СМИ сообщили об убийстве, совершенном в Глданском районе столицы. Спустя несколько часов после случившегося МВД арестовало подозреваемого в убийстве, некоего В.Л., 1973 года рождения. По информации следствия, обвиняемый в перебранке нанес своему знакомому Г.П. смертельные ранения холодным оружием. В.Л. убил знакомого в собственном доме.

14 августа убийство произошло в селе Нагобилеви Озургетского муниципалитета. Подозреваемый застрелил находившегося в его доме гостя и скрылся с места происшествия. Полиция сумела задержать его через два дня после совершения преступления.

16 августа был убит мужчина в Тбилиси, в районе Мтацминда. Как сообщили очевидцы, в находившегося в сквере мужчину несколько раз выстрелил проезжавший по улице на мотоцикле неизвестный молодой человек и скрылся с места происшествия. 17 августа МВД сообщило, что подозреваемый в убийстве, некий М.И., 1983 года рождения, задержан в Тбилиси.

Масла в огонь подлили события вокруг фестиваля электронной музыки Gem fest в приморском поселке Анаклия и последовавшие за ними массовые задержания лиц, обвиняемых в хранении, приобретении и реализации наркотиков. В течение нескольких дней в Тбилиси проводились спецоперации и были задержаны как граждане Грузии, так и иностранцы.

На этом фоне появился и повод для проведения очередной акции протеста. Ее участниками стали несколько сотрудников «Грузинской железной дороги», которых поддержали вездесущая неправительственная организация «Аудитория 115» и Объединение профсоюзов Грузии. Это та самая «Аудитория 115», которая ранее «поддерживала» и «провоцировала» акции студентов. Во многом благодаря усилиям этой неправительственной организации произошла смена ректора Тбилисского государственного университета. «Аудитория 115» была активной участницей акций протеста журналистов, шахтеров…

На этот раз акцию устроили железнодорожники, которых администрация «Грузинской железной дороги» в результате реорганизации перевела с Гурджаанской линии в Садахло. Рабочие заявляли, что новое место их не устраивает, так как много времени и денег уходит на дорогу. Они требовали увеличения зарплаты и обеспечения их жильем на новом месте. Так как железнодорожная администрация на эти требования не отреагировала, двое работников начали акцию голодовки. Солидарность с голодающими объявили представители профсоюзов. День спустя одному из участников акции стало плохо, и он был вынужден прекратить голодовку и отправиться домой. Позднее к акции присоединились еще несколько железнодорожников из регионов.

Заявление в связи с этими событиями сделал руководитель пресс-службы ГЖД Дачи Цагурия, который обвинил Объединение профсоюзов в искусственном разжигании конфликта между работниками и администрацией «Грузинской железной дороги» и напомнил нынешнему руководителю профсоюзов Ираклию Петриашвили, что тот в период правления Михаила Саакашвили рьяно поддерживал его политику и никакого протеста против несправедливостей «прежнего режима» не выражал. По оценке представителя ГЖД, проблема, из-за которой железнодорожники устроили голодовку, надуманная, и в действительности администрация ущемлять их в чем-либо не собирается.

17 августа поддержку голодающим выразила администрация президента Грузии. С участниками акции встретилась парламентский секретарь президента Анна Долидзе, которая, выслушав претензии и требования рабочих, затем побеседовала с руководством «Грузинской железной дороги», после чего заявила, что права трудящихся в стране должны быть реально защищены. Анна Долидзе призвала стороны решить все споры мирным путем.

На таком напряженном фоне Грузия готовится к предстоящим в октябре выборам в органы местного самоуправления.