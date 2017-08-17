Барселона, Испания, 17 августа, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Российская Федерация решительно осуждает террористов, протаранивших автофургоном толпу прохожих в Барселоне, сообщает 17 августа российское внешнеполитическое ведомство в своем аккаунте в Twitter.

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«Уверены, этому злу нет оправдания. Передаем слова сочувствия народу Испании. Скорбим вместе с вами», — указывается в тексте, размещенном на странице МИД России в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Барселоне автофургон проехал напролом через толпу людей на пешеходном бульваре Рамбла. Водителю автомашины сначала удалось скрыться, но позднее полиция сообщила о задержании подозреваемого.

Подозреваемым в совершении теракта является уроженец французского Марселя Дрисс Оукабир. Автофургон злоумышленник арендовал в населённом пункте Санта-Перпетуа-де-Могода.

Испанская полиция уже объявила случившееся террористическим актом.

По официальным заявлениям МВД Испании, на данный момент погибшим числится один человек, ещё 32 человека получили травмы различной степени тяжести.

По сообщениям различных СМИ, 13 человек в результате теракта погибли и не менее 64 были ранены.