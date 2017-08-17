Мадрид, 17 августа, 2017, 21:56 — ИА Регнум. «Потепление в Арктике открывает огромные возможности для бизнеса, поэтому теперь рвение, с которым Дональд Трамп выводит США из Парижского соглашения, становится понятным: оно спровоцировано бизнес-оттаиванием Северного Заполярья, — делится с читателями своим открытием корреспондент испанской АВС Каролина Мингес Серро. — Новые нефтяные месторождения и создание путей к ним стали целью многих стран».

Арктика

По мнению журналистки, «оттаивание Арктики для всего мира является экологической катастрофой, и лишь для восьми стран, имеющих здесь свои территории (США, России, Канады, Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции), — это огромный бизнес, основанный на добыче полезных ископаемых и их транспортировке. В этом регионе сосредоточено до 22% мировых запасов нефти и 30% запасов природного газа, о чём свидетельствует Геологическая служба США».

Кроме того, сообщает испанское издание, ссылаясь на названный выше источник, «за последние 30 лет на маршруте «Северо-Западного прохода» (так в Испании именуют Северный морской путь, — прим. ИА REGNUM ) растаяло ¾ ледового покрова. Пользование этим проходом позволит сократить дорогу из Лондона до Осаки в два раза по сравнению с этим же маршрутом, но осуществляемым через Панамский канал или Суэц».

«Ресурсы региона огромны, но и последствия разработки края могут быть непоправимыми для планеты, — считает корреспондент. — Разлившуюся нефть в этом районе практически нельзя будет собрать».