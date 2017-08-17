Краснодар, 17 августа, 2017, 21:55 — ИА Регнум. 17 августа на стадионе «Краснодар» был разыгран матч 4-го квалификационного раунда ЛЕ между командами «Краснодар» и «Црвена Звезда». Матч завершился минимальной победой «быков» со счетом 3:2.

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На 20-й минуте 18-летний форвард молодежной сборной Росси Иван Игнатьев открыл счет, добив мяч в пустые ворота после неудачного рикшета от голкипера — 1:0.

В дебюте второго тайма шведский плеймейкер Виктор Клаессон удвоил преимущество хозяев великолепным ударом с лета после навеса с левого фланга Кристиана Рамиреса — 2:0.

Через 11 минут Славолюб Срнич сократил отставание в счете великолепным мощным ударом в дальний угол — 2:1.

На 66-й минуте правый крайний защитник сборной России Сергей Петров забил третий мяч в ворота Милана Боряна точным ударом в ближний угол после навеса с фланга — 3:1.

Через 5 минут сербский форвард Александр Пешич забил второй гостевой гол «быкам», замкнув прострел с правого фланга атаки — 3:2.

Статистика матча («Краснодар» / «Црвена Звезда»)

Удары 24/12

Удары в створ 7/7

Владение 58%/42%

Фолы 19/10

Составы на матч:

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Мамаев, Масиэл, Клаессон, Игнатьев.

«Црвена Звезда»: Борян, Бабич, Стойкович, Анджелкович, Савич, Ле Таллек, Канга, Дональд, Радонич, Срнич, Боачи.

Главный арбитр матча: Мазейка.

Голы: Игнатьев 20 — 1:0, Клаессон 46 — 2:0, Срнич 57 — 2:1, Петров 66 — 3:1, Пешич 71 — 3:2.