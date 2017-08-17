Лондон, 17 августа, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Новые потрясения, испытываемые американским обществом, — конфликт с Северной Кореей и события в Шарлотсвилле — заставили обозревателя британской The Telegraph Криса Грэма вновь вернуться к теме возможного импичмента президента Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подстава

«Импичмент — это процесс, посредством которого Конгресс держит под своим судом некоторых должностных лиц, а именно президента. Конституция раскрывает широкий спектр правонарушений, которые могут привести к импичменту: измена, взяточничество или другие высокие преступления и проступки, — пишет аналитик. — Однако импичмент вовсе не означает, что президента обязательно вышвырнут из офиса. Импичмент — это процесс прохождения инициативы через законодательный орган. Точно так же, как это происходит с любым законопроектом».

Автор считает, что, несмотря на увеличивающийся поток негативных эмоций в адрес нынешнего главы Белого дома, его отставка почти невероятна.

«Во-первых, большинство в палате представителей — 218 из 435 членов — должны утвердить статьи об импичменте, ранее одобренные в комитете. Поскольку сегодня республиканцами там занято 238 мест (193 у демократов и еще 4 свободны), то значит, минимум 25 депутатов от партии, которую представляет и Трамп, должны проголосовать за импичмент. Во что не верится. Но даже если представить, что в нижней палате получить добро на импичмент удалось, есть еще палата верхняя, где из 100 кресел 52 заняты республиканцами. А за импичмент в Сенате должны проголосовать 2/3, то есть 67 человек. Где взять столько желающих?»

Читайте также: «Вся королевская рать»: Вопрос об импичменте Трампу предрешен

Автор напоминает, что в истории США попыток импичмента было две: в 1868 году с поста пытались убрать президента Эндрю Джонсона и в 1998 году — Билла Клинтона. Оба раза лидеры страны остались на своих местах.

«Многие продолжают говорить, что Трамп недостоин быть президентом, — пишет Грэм. — Но это не преступление. Отправить в отставку его можно за разглашение каких-либо государственных секретов. Но даже при том, что он уже передавал русским данные для служебного пользования о готовящихся атаках террористов в Сирии, доказать разглашение тайны практически невозможно — президент по Конституции имеет широкий спектр полномочий и прав в принятии решений, которые, по его мнению, идут на пользу государству».

Читайте также: «У Кремля достаточно «грязных фактов», чтобы сместить Трампа»