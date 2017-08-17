Багдад, 17 августа, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Власти Ирака признали, что силы безопасности совершили ряд преступлений в отношении гражданского населения в ходе операции по освобождению Мосула, говорится в заявлении офиса премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, 17 августа сообщает Reuters.

Mstyslav Chernov Мосул

«Комитет пришёл к выводу… что сотрудники сил безопасности совершили явные правонарушения… Виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении.

Напомним, руководство Ирака заявило о завершении операции по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в июле 2017 года.

В настоящий момент идёт антитеррористическая операция по ликвидации оставшихся боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Талль-Афар, расположенном в 80 километрах от Мосула.

Правительство Ирака начало расследование преступлений сотрудников сил безопасности в мае 2017 года после того, как немецкое издание Der Spiegel опубликовало отчёт, в котором содержались фотографии иракских силовиков, осуществляющих неправомерные действия в отношении гражданских лиц.

В Der Spiegel было указано, что задержанные, обвиненные в принадлежности к террористической группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подвергались пыткам, некоторые из них были повешены.