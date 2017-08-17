Барселона, Испания, 17 августа, 2017, 21:22 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в центре Барселоны, сообщает El Periodico со ссылкой на источники.

Victor Задержание

По информации издания, задержан мужчина, предположительно, находившийся за рулём фургона, который совершил наезд на людей на бульваре Рамбла.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность водителя автомобиля. Им оказался некто Дрисс Оукабир, который арендовал фургон в населённом пункте Санта-Перпетуа-де-Могода.

СМИ уже нашли страницу мужчины в Facebook, из которой следует, что Оукабир является уроженцем французского Марселя. Ранее он уже отбывал тюремный срок в городе Фигерасе и вышел на свободу в 2012 году.

Как передавало ИА REGNUM, днём 17 августа фургон въехал в толпу из десятков человек на бульваре Рамбла возле площади Каталонии. По свидетельствам очевидцев, автомобиль на большой скорости проехал по пешеходной улице около полукилометра, сбивая людей. После этого водителю удалось сбежать.

Позднее два вооружённых человека забаррикадировались в ресторане, расположенном неподалёку от городского рынка Бокерия, захватив заложников. Полиция в настоящее время ведёт переговоры со злоумышленниками.

По данным МВД Испании, в результате атаки погиб один человек, ещё 32 человека пострадали. СМИ сообщают о 13 погибших и десятках госпитализированных.