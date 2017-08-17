Калининград, 17 августа, 2017, 21:18 — ИА Регнум. В Калининградской области второй раз обстрелян дорожный указатель, ведущий к памятнику советским воинам-мотоциклистам, сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками. Акт вандализма совершен у пос. Шатрово Зеленоградского района.

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«На сегодня администрация Зеленоградского района объявила вознаграждение за информацию, которая поможет найти вандалов, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель мотодвижения «Колесо истории» Дмитрий Копырзов. — В свою очередь мы, мотоциклисты, ведем свой поиск и, надеюсь, этих чертей схватим и передадим в правоохранительные органы».

На указателе написано: «Народный мемориал воинам-мотоциклистам, осназовцам, контрразведчикам, воинам 91-й Гвардейской стрелковой дивизии — участникам Восточно-Прусской операции 1945 года».

По словам Копырзова, хулиганы стреляли из охотничьего оружия дробью, а значит это, по всей видимости, браконьеры.

«Они двигались на автомобиле по трассе и прямо из окна стреляли по знаку, — продолжил собеседник ИА REGNUM. — В конце июня указатель уже был обстрелян, буквально изрешечён. И вот сейчас повторили, наверное, из чувства безнаказанности».

Руководитель «Колеса истории» полагает, что вознаграждение в размере 50 тысяч рублей поможет выйти на вандалов. «Наверняка, есть люди, которым эти недоумки похвастались о своих мнимых «подвигах», и теперь в их же среде, возможно, найдется тот, кто захочет «подзаработать».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что памятник воинам-мотоциклистам Красной армии, погибшим в годы Великой Отечественной войны, был открыт в 2016 году накануне Дня Победы. В торжественной церемонии приняли участие около двухсот байкеров из Калининграда, а также из Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии и Германии.

Обелиск высится на месте несуществующего ныне немецкого поселка Тиренберг, где в феврале 1945 года прошли ожесточенные бои с немецко-фашистскими агрессорами. Вермахту противостояли солдаты 2-го гвардейского отдельного мотоциклетного полка и 271-го отдельного моторизованного батальона особого назначения и отдела контрразведки «СМЕРШ» 91-й гвардейской стрелковой дивизии. В боях под Тиренбергом погибло более 200 красноармейцев.