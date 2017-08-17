Киев, 17 августа, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко назначил Бориса Бабина своим новым постоянным представителем в Крыму. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба украинского президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Петр Порошенко подписал указ о назначении Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Ранее указом от этой должности была освобождена Наталья Попович», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко подчеркнул, что Бабин «имеет большой опыт и профессиональную юридическую специальность, в частности, по международному праву» и «проявил себя с лучшей стороны во время работы в министерстве юстиции в правозащитной сфере, в том числе в сотрудничестве с Европейским судом по правам человека и в вопросе защиты прав переселенцев».

Напомним, в конце июня Пётр Порошенко поручил Конституционной комиссии пересмотреть на уровне изменений в Конституции Украины статус Крыма, который более трёх лет является частью Российской Федерации.

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором свыше 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Новые власти в Киеве не признали волеизъявления жителей Крыма.

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