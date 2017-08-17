Барселона, Испания, 17 августа, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление США предупреждало власти Каталонии о подготовке теракта в Барселоне, сообщается El Periodico.

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По информации издания, предупреждение своим испанским коллегам американское ведомство направляло два месяца назад.

Как передаёт телеканал NBC, о теракте в Барселоне проинформирован президент США Дональд Трамп.

С обращением к американским гражданам выступило посольство США в Испании. Дипведомство призвало находящихся в Барселоне американцев избегать района, где произошло ЧП, следить за сообщениями полиции, а также выйти на связь с близкими и обновить свои статусы в социальных сетях во избежание лишних волнений.

Как передавало ИА REGNUM, днём 17 августа фургон въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. Водителю автомобиля удалось сбежать.

Позднее стало известно, что два вооружённых человека забаррикадировались в ресторане, расположенном неподалёку от городского рынка Бокерия, захватив заложников. Полиция в настоящее время ведёт переговоры со злоумышленниками.

По уточнённым официальным данным МВД Испании, в результате атаки погиб один человек, ещё 32 человека пострадали. Ранее распространённая СМИ информация о 13 погибших не подтверждается.