Осло, 17 августа, 2017, 20:18 — ИА Регнум. «Украине сложно позавидовать: неожиданно вскрывшаяся продажа ракетных технологий Киевом Пхеньяну может обернуться потерей Незалежной поддержки Запада и, в первую очередь, США, — пишет на страницах норвежской Dagbladet ее корреспондент Мортен Странд. — Скандал с ракетными двигателями возник очень некстати, как раз в тот момент, когда в Штатах обсуждается вопрос поставок на Украину наступательных вооружений. Украинские возгласы о своей непричастности к появлению двигателей «Южмаша» в Северной Корее громки и отчаянны, но не обязательно, что их сочтут убедительными и заслуживающими доверия».

Kaihan01.blog.jp Ракетные установки. КНДР

Автор считает, что «заявление Турчинова о непричастности руководящих структур Украины к сделке по моторам «Южмаша» никому не интересно: в распавшемся Советском Союзе был утрачен государственный контроль над производимыми вооружениями и любой продукт оборонной промышленности легко мог быть продан куда угодно офицерами, неожиданно оставшимися без зарплаты. То, что Украина — самая коррумпированная страна Европы, никто не возьмется оспаривать. А значит, теоретическая возможность контрабандных поставок вооружений преступным режимам, в том числе северокорейскому, существует».

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Лишним подтверждением этой возможности, полагает автор, может служить «информация, опубликованная киевской англоязычной газетой Kyiv Post, о том, что в 2012 и 2015 году спецслужба страны задерживали северокорейских дипломатов, пытавшихся сфотографировать документы «Южмаша».

«Таким образом, — подытоживает корреспондент, — ракеты украинского происхождения сейчас угрожают США со стороны КНДР. Вряд ли в такой ситуации Вашингтон будет голосовать за поставки оружия Украине».

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