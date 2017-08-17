Пекин, 17 августа, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Китайская оборонная компания Norinco (North Industries Corporation) показала систему активной защиты бронетехники собственной разработки, сообщает 17 августа портал sina.com.cn.

Цитата из Китайский комплекс активной защиты GL-5 GL-5

Система активной защиты (САЗ) GL-5 была показана на выставке Armor & Anti-armor, устроенной компанией Norinco для иностранных специалистов.

Во время презентации GL-5 была установлена на танк VT4. По танку был произведен пуск противотанковой управляемой ракеты, успешно уничтоженной системой GL-5.

По заявлениям разработчиков системы, GL-5 состоит из четырех пусковых установок, содержащих по три снаряда, и радиолокационной станции, отслеживающей летящие объекты в радиусе 100 м от танка. Если станция засекает объект, летящий в танк, пусковая установка производит встречный выстрел, уничтожающий опасный объект.

Пока неизвестно, способен ли китайский комплекс GL-5 отражать бронебойные оперенные подкалиберные снаряды или его способности ограничены только противодействием реактивным боеприпасам.

Системы или комплексы активной защиты бронетехники на сегодняшний день серийно выпускаются в Израиле (Trophy) и в России (Афганит). Активные работы в этом направлении ведутся в США и, по некоторым данным, в Турции.

По итогам презентации изделия компании Norinco, в клуб стран-обладателей систем активной защиты теперь вступил и Китай.