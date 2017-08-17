Нью-Йорк, США, 17 августа, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Постоянный представитель Сирийской Арабской Республики в Организации Объединённых Наций Башар Джаафар обратился в Совет Безопасности всемирной организации с призывом распустить действующую в Арабской Республике так называемую международную антитеррористическую коалицию во главе с США. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает телеканал RT со ссылкой на письмо постпреда Сирии, направленное в Совет Безопасности ООН и Генеральному секретарю всемирной организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл США

В данном обращении Джаафар пишет, что действия американской коалиции помогают террористическим группам, развязавшим против сирийского народа кампанию террора и убийств. Кроме того, сами члены коалиции признают, что от их авиаударов гибнет много мирных жителей.

«В своих официальных заявлениях члены коалиции признали, что в результате их действий, совершённых под предлогом борьбы с терроризмом, были убиты и ранены тысячи сирийских детей, женщин и пожилых людей», — сказано в обращении сирийских властей в Совет Безопасности ООН.

Напомним, американская коалиция вторглась в Сирию под предлогом борьбы с терроризмом без какого-либо разрешения законных сирийских властей или мандата Совета Безопасности ООН.

При этом действия коалиции вовсе не направлены на борьбу с терроризмом в Сирии, а наоборот, способствую его взращиванию и натравливанию на законные сирийские власти с целью уничтожения Сирии как суверенного государства.

Тем не менее военно-политическая мощь США заставляет остальные страны мириться с данной ситуацией.