Рига, 17 августа, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Во втором квартале 2017 года на основном месте работы зарплату менее 450 евро (после уплаты налогов) получали 39,2% работающих в Латвии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, сообщает портал Mixnews.lv.

Нищета

Минимальную зарплату (370 евро в месяц) или меньше во втором квартале 2017 года получали 18,9% или 148,2 тысяч работников. Зарплата 31,8% работников на основном рабочем месте составляла 450−700 евро (годом ранее — 30,1%), 19,7% работников получали 700,01−1400 евро (годом ранее 17,3%), а зарплату свыше 1400,01 получали 3,7% работников (годом ранее — 2,5%).

По данным последнего опроса агентства SKDS, для нормальной жизни жителям Латвии необходимо в среднем 1165 евро в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, треть жителей Латвии (33%) испытывают трудности с оплатой регулярных ежемесячных расходов, об этом свидетельствует опрос, проведенный Институтом финансов Swedbank. Так, по данным исследования, три из десяти домохозяйств за последний год сталкивались с ситуацией, когда доходов не хватает на оплату всего необходимого для повседневной жизни. Также выяснилось, что каждая десятая семья оказывается раз в несколько месяцев в подобной ситуации, а иногда и чаще. Эксперты отмечают, что данные указывают на серьезный дисбаланс между доходами и расходами населения страны.

Стоит также добавить, что в Латвии за последние пять лет удвоилось число пожилых людей, чья пенсия не превышает 100 евро в месяц, в 2016 году их было уже 21,3 тысячи или 4,6% от всего числа пенсионеров. А средняя пенсия в декабре 2016 года составила 301,34 евро в месяц, что гораздо ниже установленной в стране минимальной зарплаты.

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