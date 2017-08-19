Киев, 20 августа, 2017, 02:03 — ИА Регнум. За первые 6 месяцев текущего года Украина импортировала почти 68 000 легковых автомобилей, эта цифра почти вдвое выше показателей аналогичного периода прошлого года. Также больше оказалось ввезено автомобилей с пробегом — 41% от всего автомобильного импорта: если раньше за месяц ввозилось порядка 1000 б/у машин, то в 2017 — более 5000 в месяц. Только в истекшем месяце на Украину было ввезено более 6000 авто с пробегом. Из них большая часть приходится на марки Renault, Volkswagen, Skoda.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор авторынка Украины

Продажи новых авто тоже растут, хотя и не так быстро, как импорт: они выросли почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляют 43 400 единиц. В числе лидеров — Toyota, Renault, Skoda и KIA (чья модель Sportage является самой продаваемой). Продажи в премиальном сегменте тоже растут, прибавив 18% к аналогичному периоду 2016 года (здесь лидирующие позиции у Audi, BMW, Land Rover, Lexus, Merdedes-Benz).

Между тем всё не так радужно. Ситуация на рынке б/у автомобилей продолжает беспокоить автовладельцев, купивших в Европе автомобиль с пробегом. Законопроекты о легализации таких машин разрабатываются, а о мерах против их владельцев уже известно. К числу подобных мер относятся и огромные штрафы — законом предусмотрен штраф в размере 300% от таможенной стоимости. Один такой штраф в размере 420 000 грн (в районе миллиона рублей) выплатил владелец Ford Tourneo, у которого также конфисковали ввезенное авто. Известно и о штрафе в полтора миллиона.

Кому выгодны такие меры и каковы другие новости украинского авторынка, читайте здесь: Будет вам и майдан, и блокада Киева: Порошенко поссорился с автовладельцами

Читайте также другие статьи Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM с обзорами экономики Украины.