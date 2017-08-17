Калининград, 17 августа, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Приговор высокопоставленной сотруднице миграционной службы Калининградской области, продававшей иностранцам паспорта граждан РФ, слишком мягкий. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM представитель Государственного казенного учреждения Калининградской области «Миграционный центр» Сергей Зевахин, комментируя громкий процесс, завершившийся в Калининградской области.

Российские паспорта

Напомним, сегодня, 17 августа, бывший начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) Калининградской области по Неманскому району Лариса Ставицкая была приговорена к 5,5 годам лишения свободы за незаконную выдачу паспортов РФ более чем 100 иностранным гражданам.

«В Калининградской области это единичный случай. Может быть, в 90-е годы, когда царила вакханалия в государственных органах, были такие махинации. Но в новой истории России это, по всей видимости, первый случай незаконной выдачи столь беспрецедентного количества российских паспортов», — сказал эксперт.

Зевахин считает, что подсудимой назначено слишком мягкое наказание.

«За такие дела надо давать по максимуму, — продолжил представитель ГУКО «Миграционный центр». — Поскольку это, по моему глубокому убеждению, не какое-то обогащение в личных целях, а пособничество террористам. И жаль, что следствие не сосредоточилось на этом направлении».

«Человек, состоящий в экстремистских группировках, направленных против России, мог за взятку получить от отдела УФМС Неманского района паспорт гражданина Российской Федерации и наделать делов», — сказал эксперт, напомнив, что теракт в метро Петербурга минувшей весной совершил подобный же «счастливый обладатель» паспорта РФ.

ИА REGNUM уточняет, что начальник отдела УФМС Неманского района Калининградской области Лариса Ставицкая с 2011 по 2014 годы выдала за взятки паспорта РФ гражданам следующих государств: Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Украины. Общая сумма взяток, озвученная следствием, превышала 10 млн рублей.

В период следствия Ставицкой инкриминировалось совершение 187 эпизодов преступлений, но производства по 26 эпизодам были прекращены в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

На досудебной стадии руководитель отдела миграционной службы заключила соглашение о сотрудничестве, заявив ходатайство о рассмотрении дела в суде в особом порядке. Поэтому назначенное наказание не могло превышать половины максимального срока, предусмотренного за совершенное преступление.

Отбывать срок заключения Ставицкая будет в колонии общего режима. Кроме того, суд оштрафовал бывшую руководительницу на 4 млн рублей и лишил звания «майор внутренней службы».