Фуэнте-Вакерос, Испания, 19 августа, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В стихах Лорки почти нет строк, посвященных любовной страсти, он больше пишет о любви возвышенной, неземной. Той, от которой один шаг до смерти. Поэт всегда предчувствовал свою смерть, с юности много размышлял о ней, хотя, по воспоминаниям друзей, умел по-детски радоваться жизни. Один из этих друзей, чилийский дипломат Карлос Морла Линч во время Гражданской войны спас от гибели 2000 человек, но не смог спасти поэта, с ужасом узнав о случившемся лишь 1 сентября.

Цитата из к/ф «Отголоски прошлого». реж Пол Моррисон. 2008. Великобритания, Испания Хавьер Бельтран в роли поэта

Другой близкий друг Лорки, великий художник Сальвадор Дали, к сожалению, приложил руку к тому, что слухи о нетрадиционной ориентации поэта широко распространились. Склонность Дали к эпатажу ради славы и больших денег всем известна. Но, увы, за его «свидетельства» не могли не уцепиться не только писаки, которые пытались превратить в любовников Лорки чуть ли не всех его друзей и знакомых, даже тех, кто не вылезал из борделей, но и кинематографисты. В 2008 году на экраны вышел «биографический» фильм английского режиссера Пола Моррисона «Отголоски прошлого», где нет почти ничего о творчестве Лорки и Дали, но зато есть сцена романтического ночного купания обоих — это притом, что поэт боялся воды и не купался даже днем.

Федерико Гарсиа Лорка оставил после себя только свое творчество, у него нет могилы. Возможно, это и к лучшему — любители нетрадиционной «клубнички» не смогут осквернить ее своими грязными танцами.

Подробнее о Федерико Гарсиа Лорке и о связанных с его жизнью сплетнях читайте здесь: Лорка: телесная бестелесная страсть

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