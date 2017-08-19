Париж, 20 августа, 2017, 02:03 — ИА Регнум. Лето 1980 года памятно не только скандалом с бойкотом московской Олимпиады и трогательной песней об улетающем мишке, но и двумя горькими утратами. Меньше чем через месяц после смерти Владимира Высоцкого скончался французский певец Джо Дассен, чей великолепный баритон очаровывал женщин во всем мире. О недолгом, но очень ярком жизненном и творческом пути певца рассказывает редактор ИА REGNUM Людмила Лис.

Джо Дассен

Джо Дассен родился в Нью-Йорке в творческой еврейской семье. Родители были богаты, знамениты и очень любили сына, но отчаянно не ладили между собой. Возможно, семейные скандалы, которые Джо наблюдал с раннего детства, подорвали его здоровье. Еще в юности у него нашли болезнь сердца, которая и стала причиной его преждевременного ухода.

Талант Дассена разглядела его жена Мариз и сделала все, чтобы о начинающем певце узнал мир. Популярность Джо стремительно росла — и столь же быстро двигался к закату его брак. Мариз не выдержала соперничества с работой мужа, который был чрезвычайно требователен к себе и постоянно пропадал в студии, доводя себя до изнеможения. Семейная жизнь Дассена оказалась не более счастливой, чем брак его родителей. Постоянные скандалы привели к первому инфаркту, а затем и к разводу.

Новый брак с Кристин Дельво подарил певцу двух сыновей — но не семейное счастье. Вскоре после рождения второго ребенка супруги расстались. Все это происходило на фоне невероятной популярности — и изнуряющей работы над песнями, бесконечных гастролей. И без того слабое здоровье Джо Дассена окончательно пошатнулось, сердечные приступы следовали один за другим. Врачи порекомендовали певцу отдых, но решение поехать на жаркий тропический Таити было неудачным. Во время обеда в ресторане Дассен потерял сознание, реанимировать его не смогли.

Подробнее о жизни, творчестве и смерти Джо Дассена читайте здесь: 20 августа — день памяти Джо Дассена

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