Киев, 17 августа, 2017, 19:06 — ИА Регнум. В 2017 году в Киеве и Киевской области силовики решили встать на защиту нравственности украинцев, проведя масштабные спецоперации по выявлению борделей. По официальным данным, с начала года хранители закона задержали до 40 организаторов борделей и проституток.

Николаус Кнюпфер. Сцена в борделе. 1650

Как сообщает сегодня, 17 июля, пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области, полицейские раскрыли крупнейшую сеть борделей, которая функционировала на протяжении последних 3-х лет. Кроме сексуальных услуг, там клиентам предлагали наркотические средства. Всего полиция задержала 12 человек — 53-летний организатор, диспетчеры и водители-охранники, которые доставляли проституток по адресам, обеспечивали их охрану и выполняли функцию инкассаторов. По данным полиции, месячная выручка преступников достигала всего-навсего более 1 млн гривен (39 тыс долл).

«Банда злоумышленников привлекла к своему бизнесу 35 проституток разных возрастов. Девушки оказывали услуги сексуального характера клиентам как на притонах с круглосуточной охраной, так и на выездных заказах. За нарушение дисциплины с них взимали штрафы. Так, например, за «некачественное» обслуживания клиента и получения от него жалобы платили сутенерам штраф — 3000 гривен (117 долл). Пререкания с диспетчером-администратором — 1000 гривен (39 долл), невыход на рабочую смену или отказ в обслуживании клиента — 2000 гривен (78 долл)», — информирует полиция.

До этого, в мае 2017 года, в Киеве и области правоохранители также разоблачили сеть борделей, которые предоставляли секс-услуги иностранным гостям Евровидения-2017, сообщала пресс-служба областной полиции.

Отмечалось, что вовлеченными в проституцию оказались более 20 девушек.

По указанию сутенеров, клиенты платили за секс-услуги исключительно в иностранной валюте.

«Один час наслаждения для иностранных гостей стоил от 100 до 500 долларов или евро. Месячная выручка от преступного бизнеса составляла свыше 400 тысяч гривен (15,6 тыс долл)», — отмечается в сообщении.

Фигурантов преступных групп задержали. В отношении них открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 3 ст. 303 (проституция или принуждение либо втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Со времен независимости на Украине так называемая война с секс-индустрией больше похожа на борьбу с ветряными мельницами — после закрытия одного борделя появляется два новых. Еще в конце 2016 года первый заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник уголовной полиции Вадим Троян рапортовал чуть ли не о полном искоренении порнобизнеса на Украине. По его словам, во время проведения осенних санкционированных обысков обнаружено и задержано более 110 молодых девушек, большинство из которых оказывали сексуальные услуги за денежное вознаграждение.

Тогда к проведению масштабной операции были привлечены оперативники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции и его территориальные подразделения во Львовской, Киевской, Харьковской областях и городе Киеве, а также следственное управление и прокуратура Львовской области. В ходе её реализации одновременно проведено 11 обысков во Львове и Харькове.

О бесперспективности так называемой борьбы с секс-индустрией, кстати, легализованной в большинстве цивилизованных страны мира, говорит и тот факт, что она «крышуется» теми же силовиками. И не какими-то рядовыми полицейскими. Так, в декабре 2016 г. пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что в Киеве силовики задержали «блюстителей» закона, которые подозреваются в том, что требовали взятку за покровительство над нелегальным бизнесом. В результате спецоперации были задержаны начальник, заместитель начальника и старший оперуполномоченный одного из управлений полиции Киева. В задержании участвовали работники СБУ, прокуратуры и представители Нацполиции.

Как стало известно, полицейские систематически получали сотни тысяч гривен за «крышевание» столичных веб-студий и публичных домов, которые действовали под вывеской массажных салонов.

«В частности, вымогатели требовали у одного из нелегальных дельцов 250 000 гривен (9700 долл) за то, что не будут препятствовать ему в незаконной деятельности», — заявили в СБУ.

Тем временем в украинском обществе происходит переосмысление отношения к легализации проституции. Об этом говорит проведение в правительственном квартале Киева первого украинского марша секс-работниц в марте 2017 года. Выйти на акцию, организованную БО «Всеукраинская Лига «Легалайф» и МБФ «Альянс общественного здоровья», отважились лишь два-три десятка человек, а лица некоторых были закрыты масками.

Участники пикета требовали привести украинское законодательство к нормам ЕС и отменить ст. 181−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за проституцию.

Как заявил юрист МБФ «Альянс общественного здоровья» Павел Скала, ликвидация штрафов должна стать первым шагом на пути легализации проституции.

«Проституция — такая же работа, как и все остальные. Этот бизнес легализован в большинстве европейских стран», — сказал Скала.

Ранее, в апреле 2017 года, генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова на «круглом столе» в Киеве в целях пополнения Пенсионного фонда страны предложила легализовать проституцию, игорный бизнес, торговлю оружием и выращивание марихуаны.

«Можно найти компенсаторы в детенизации экономики, например, в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет. Я имею в виду, может, и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны», — сказала Третьякова.

Еще раньше, в августе 2015 года, идею легализовать проституцию публично поддержал начальник киевской милиции Александр Терещук. «Я поддерживаю… Возможно, лучше ее легализировать», — сказал Терещук. При этом силовик честно признал, что проституция на Украине покрывается правоохранительными органами, но заверил, что в столице с этим покончит.

О том, что нелегальный бизнес следует легализовать, говорил и ныне действующий генпрокурор Украины Юрий Луценко, будучи на тот момент депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко». Положительно оценивал такую инициативу и нынешний советник министра МВД Украины Антон Геращенко. В частности, он предлагал вынести этот вопрос на референдум.

Результатом начавшейся дискуссии в украинском обществе стало появление на сайте президента Украины (май 2016 года) петиции, в которой предлагалось легализовать проституцию, так как «от этого были бы только плюсы».

«Проституция на Украине, как и, наверное, в любой другой стране, будет «жить», и никуда от этого не деться. Однако в случае легализации проституции даже для самой страны были бы только плюсы! Сбор налогов в государственную казну, так как вот в Германии проституция вполне легальный бизнес, у них ВВП состоит из 5% по проституции! Плюс и для людей безопаснее будет, поскольку если это легальная работа, они вынуждены будут проходить медицинскую комиссию, тем самым любой, кто пользуется этими услугами, будет огражден от различных неприятных заболеваний!», — сообщается в тексте петиции.

В то же время, по данным аналитического центра RATING Pro, большинство украинцев остаются консервативными в своих взглядах и выступают за запрет проституции. В результатах опроса говорится, что лишь 12% украинцев против ограничения проституции на Украине, 21% согласны на существенное ограничение. Одновременно 53% выступают за полный запрет. Несмотря на то, что жители сел стали более лояльны к либерализации проституции, поддержка в городах до сих пор выше. Традиционно более лояльное отношение к проституции демонстрируют мужчины, люди молодого и среднего возраста, зато среди женщин усилилась тенденция к запрету проституции.

Опрос проведен социологической группой «Рейтинг» по заказу аналитического центра RATING Pro. В течение 21−28 июня 2016 было опрошено 2200 респондентов во всех регионах Украины, кроме Крыма, Донецка и Луганска. Погрешность выборки не более 2,1%.

Напомним, 18 сентября 2015 года в Раде депутат от «Воли народа» Андрей Немировский зарегистрировал законопроект «О регулировании проституции и деятельности секс-заведений» на Украине. В пояснительной записке к документу отмечается, что проституция легализована в большинстве развитых стран Евросоюза, а ее нелегальность на Украине играет на руку криминалитету и наносит ущерб госбюджету. При этом отсутствие государственного регулирования приводит «к развитию сферы торговли людьми, насильственному втягиванию, в том числе, несовершеннолетних в секс-бизнес».

В разделе «деятельность проституток и секс-заведений» автор предлагает закрепить обязанность первых проходить в установленном законодательством порядке предварительный и периодический медицинский осмотр, а вторых — идентифицировать посетителей путем предъявления удостоверяющих личность документов с указанием даты рождения (лицам, не достигшим 18 лет, посещение секс-заведений запрещается). Законопроектом разрешается размещать секс-заведения в любых местах, кроме зданий государственных органов и органов местного самоуправления, научных учреждений, заведений здравоохранения, учреждений почты и связи, учебных заведений, учреждений культуры, помещений специализированных детских развлекательных центров, помещений культовых зданий и сооружений, а также принадлежащих религиозным организациям помещений, жилых домов и относящихся к жилищному фонду помещений, объектов незавершенного строительства, киосков, навесов и передвижных малых архитектурных форм.