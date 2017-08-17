Вашингтон, 17 августа, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Снос памятников конфедератам «разрывает в клочья» историю США, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, 17 августа сообщает Agence France-Presse.

Туре де Тулструп. Битва при Спотсильвейни.1864

«Грустно видеть, как историю и культуру нашей великой страны разрывают в клочья, удаляя памятники и статуи… Вы не можете изменить историю, но вы можете извлечь из неё уроки… Сначала Роберт Ли и Томас Джексон, а кто потом? Может, Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон?», — заявил Трамп.

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Напомним, кампания по удалению памятников, установленных в честь лидеров Конфедеративных Штатов Америки, сражавшихся в годы гражданской войны, продолжает набирать обороты.

Данной кампании предшествовали столкновения в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, между сторонниками ультраправых организаций и их противниками из-за решения местных властей убрать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли.

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В ночь на 16 августа четыре памятника лидерам Конфедерации были убраны в Балтиморе, штат Мэриленд, включая памятники генералам Роберту Ли и Томасу Джексону.