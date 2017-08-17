Ярославль, 17 августа, 2017, 18:47 — ИА Регнум. В Ярославле прошло заседание Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах Центрального федерального округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Совещание уполномоченных по правам ребенка в Ярославле

Детские омбудсмены встретились, чтобы обсудить актуальные темы, связанные с оказанием медицинской, юридической, психологической и социальной помощи детям, пострадавшим от сексуального насилия и жестокого обращения. У каждого из регионов есть свой опыт в этой сфере, полезный коллегам.

Важной темой встречи стало формирование «стандарта деятельности Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации». Сейчас детские омбудсмены в разных регионах имеют разный правовой статус, обладают разными объемами полномочий, ресурсов и разной степенью независимости. В этом плане собравшиеся отмечали опыт Ярославской области, где в прошлом году институт Уполномоченного стал самостоятельным государственным органом, способным занимать действительно независимую позицию, отстаивая интересы детей.

«Я поднял вопрос, чтобы наша деятельность регулировалась федеральным законом, как у уполномоченных по правам человека. Сейчас, чтобы обратиться в суд для защиты третьих лиц, мы выходим на представителей прокуратуры или уполномоченных по правам человека. Мы хотим получить право напрямую обращаться в суд. Кроме того, неплохо ввести ответственность за воспрепятствование деятельности уполномоченных по правам ребенка», — сказал корреспонденту ИА REGNUM ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин.

А уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин считает целесообразной разработку в регионе программы по защите детей от насилия, включающей создание единой информационной базы данных несовершеннолетних и семей, оказавшихся в социально опасном положении. Уполномоченный предлагает разработать закон Ярославской области «Об ответственном родительстве», призванный стать эффективным инструментом профилактики правонарушений в отношении детей.