В ожидании маршрутки: в Москве осталось лишь 8 частных перевозчиков
Москва, 17 августа, 2017, 20:48 — ИА Регнум. После начала в Москве реформы городского наземного транспорта на свободные маршруты пока вышли лишь восемь новых частных перевозчиков. Они обслуживают 211 линий в девяти округах столицы. Об этом на пресс-конференции 17 августа заявил начальник управления по организации работы коммерческих перевозчиков по государственным контрактам ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наибольшее количество частников приходится на Юго-Восточный (38 маршрутов) и Северо-Восточный (29 маршрутов) округа.
«Более 290 млн пассажиров воспользовались новыми коммерческими маршрутами за год работы. Из них 129 млн или более 40 процентов — это люди с правом льготного проезда», — заявил Олег Иванов.
Он отметил, что благодаря привлечению частных перевозчиков среднюю скорость передвижения на маршрутах удалось увеличить на 5%, а интенсивность движения возле крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) выросла на 7%.
Также возле крупных ТПУ на 9% снизилось число ДТП с пострадавшими. По данным департамента региональной безопасности, наибольшее снижение — на 60% — отмечено вблизи пересадочного узла в Выхино.
По словам Иванова, отмечены положительные изменения в части контроля работы перевозчиков. Его осуществляет специально созданный штаб, в который входят представители городских ведомств и компаний перевозчиков. Они оценивают услуги по перевозке по 27 параметрам.
«За нарушения начисляются штрафные баллы, которые потом учитываются при определении объёмов оплаты работы транспортной компании по итогам месяца», — пояснил он.
Кроме того, реформа наземного транспорта позволила вытеснить с рынка нелегальных перевозчиков, заявил Иванов. По его словам, количество нелегальных маршрутов сократилось в два раза.
«Ещё в конце прошлого года в столице их было 38, на данный момент осталось 21, — подчеркнул он. — 27 тысяч автобусов задержано, арестовано и изъято за нарушения транспортного законодательства с начала года. Значительная часть из них — транспорт нелегальных перевозчиков, который не соответствует требованиям безопасности и комфорта поездки», — пояснил Иванов.
Напомним, что реформа общественного транспорта предусматривает использование на городских маршрутах частных перевозчиков. При этом к ним предъявляются такие же требования, что и к государственным компаниям. Например, частников обязали принимать к оплате обычные проездные документы, бесплатно перевозить пассажиров, обладающих соответствующими льготами. Кроме того, их штрафуют за нарушение пути следования по маршруту и подачу автобусов на остановки не по расписанию.