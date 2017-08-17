Москва, 17 августа, 2017, 20:48 — ИА Регнум. После начала в Москве реформы городского наземного транспорта на свободные маршруты пока вышли лишь восемь новых частных перевозчиков. Они обслуживают 211 линий в девяти округах столицы. Об этом на пресс-конференции 17 августа заявил начальник управления по организации работы коммерческих перевозчиков по государственным контрактам ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Маршрутка. Москва

Наибольшее количество частников приходится на Юго-Восточный (38 маршрутов) и Северо-Восточный (29 маршрутов) округа.

«Более 290 млн пассажиров воспользовались новыми коммерческими маршрутами за год работы. Из них 129 млн или более 40 процентов — это люди с правом льготного проезда», — заявил Олег Иванов.

Он отметил, что благодаря привлечению частных перевозчиков среднюю скорость передвижения на маршрутах удалось увеличить на 5%, а интенсивность движения возле крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) выросла на 7%.

Также возле крупных ТПУ на 9% снизилось число ДТП с пострадавшими. По данным департамента региональной безопасности, наибольшее снижение — на 60% — отмечено вблизи пересадочного узла в Выхино.

По словам Иванова, отмечены положительные изменения в части контроля работы перевозчиков. Его осуществляет специально созданный штаб, в который входят представители городских ведомств и компаний перевозчиков. Они оценивают услуги по перевозке по 27 параметрам.

«За нарушения начисляются штрафные баллы, которые потом учитываются при определении объёмов оплаты работы транспортной компании по итогам месяца», — пояснил он.

Кроме того, реформа наземного транспорта позволила вытеснить с рынка нелегальных перевозчиков, заявил Иванов. По его словам, количество нелегальных маршрутов сократилось в два раза.

«Ещё в конце прошлого года в столице их было 38, на данный момент осталось 21, — подчеркнул он. — 27 тысяч автобусов задержано, арестовано и изъято за нарушения транспортного законодательства с начала года. Значительная часть из них — транспорт нелегальных перевозчиков, который не соответствует требованиям безопасности и комфорта поездки», — пояснил Иванов.

Напомним, что реформа общественного транспорта предусматривает использование на городских маршрутах частных перевозчиков. При этом к ним предъявляются такие же требования, что и к государственным компаниям. Например, частников обязали принимать к оплате обычные проездные документы, бесплатно перевозить пассажиров, обладающих соответствующими льготами. Кроме того, их штрафуют за нарушение пути следования по маршруту и подачу автобусов на остановки не по расписанию.