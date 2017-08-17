Москва, 17 августа, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Банки уже стремятся снизить ставки по ипотеке, чтобы сохранить высокий уровень кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков, комментируя заявления главы ВТБ Андрея Костина о снижении ипотечных ставок.

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«Банкам такое снижение даже выгодно, потому что оно позволит сохранить уровень кредитования, который в первое полугодие показал значительный рост», — заявил Кириков.

По его словам, определенная тенденция по снижению средней ипотечной ставки уже есть. Если экономические условия не изменятся, то достижение средней ставки в размере 10% вполне возможно, считает эксперт.

«Так, по данным АИЖК, в первом полугодии 2017 года в России было выдано более 423 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 772,9 млрд рублей. Этот показатель можно назвать рекордным. Связан он как раз с тем, что банки уже взяли курс на снижение ставок, и пока нет никаких причин от него отказываться», — уверен Кириков.

О снижении ипотечной ставки до 10% к концу 2017 года 17 августа заявил глава ВТБ Андрей Костин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Средняя ставка сегодня составляет 11%, но еще порядка 2−3 лет назад она достигала 20%.