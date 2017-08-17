Москва, 17 августа, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Достижение 10-процентной ставки по ипотеке будет возможно только в середине 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

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Ранее о возможном снижении ипотечной ставки до 10% заявил глава ВТБ Андрей Костин. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 17 августа он предположил, что таких показателей можно будет достигнуть уже к концу 2017 года.

«Такая ставка будет возможна только случае продолжения политики Центробанка по постепенному снижению ключевой ставки. Поэтому, на наш взгляд, прогноз главы ВТБ слишком позитивный», — считает Деев.

При этом эксперт не исключает того, что ожидания Костина все же могут реализоваться.

«В случае реализации очередной волны укрепления рубля, ЦБ может решиться на ускорение снижения ставки, что будет способствовать и падению ставок по ипотеке», — предполагает Деев.

Средняя ставка по ипотечным кредитам сегодня составляет 11%. В 2014—2015 годах показатель достигал уровня в 20%. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня большинство граждан стремятся перекредитоваться, поскольку ставки по ипотечным кредитам находятся на рекордно низких уровнях.

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