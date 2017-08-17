Москва, 17 августа, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Средняя ипотечная ставка к концу 2017 года может достигнуть 10% в случае, если инфляция не будет расти, а Центробанк РФ продолжит постепенное снижение ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил финансовый консультант инвестиционного агентства «Правильные инвестиции в недвижимость» Олег Сухов, комментируя заявления главы ВТБ Андрея Костина о снижении ипотечных ставок.

Addthis.com Снижение ставок

«Можно сказать, что сейчас в рекордном снижении ипотечных ставок уже заложено ожидание по уменьшению ключевой ставки», — сообщил Сухов.

По его словам, сохранять курс на снижение ставок выгодно в первую очередь банкам, поскольку спрос на жилье, а соответственно, и количество клиентов банка в таком случае растут.

«Если говорить о прогнозах, то при существующих условиях можно ожидать не только достижения уровня ставки в 10%, но и ее дальнейшего снижения. В ближайшие несколько лет возможно достижение уровня 9%, однако при условии, что и политика Центробанка не изменится, и уровень инфляции не пойдет резко вверх», — предполагает Сухов.

Глава ВТБ Андрей Костин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 17 августа заявил, что к концу 2017 года ставка по ипотеке может достигнуть 10%. Сегодня средняя ставка достигает 11%, а еще в 2014—2015 годах она составляла порядка 20%. По словам Костина, оживление в экономике приводит к тому, что кредитный портфель банка начинает расти.