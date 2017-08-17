Калуга, 17 августа, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Житель Калуги пытался совершить суицид в здании областной межрайонной инспекции ФНС №7. Как корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель отдел информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Сергей Муханов, ЧП случилось 17 августа в здании ФНС в Воскресенском переулке.

Довели

Мужчину обнаружили под окнами здания. Он был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что гражданин пришёл в налоговую инспекцию ещё утром, чтобы оформить необходимые документы. К полудню он уже успел побывать в нескольких кабинетах на всех пяти этажах здания.

«В настоящее время с происшедшим разбирается участковый уполномоченный полиции, который выясняет обстоятельства случившегося, но пока конкретные данные о конфликтах посетителя с работниками налоговой инспекции, которые могли бы спровоцировать мужчину на самоубийство, отсутствуют», — заявил Муханов.

Напомним, в 2016 году в Калужской области было зафиксировано пять фактов суицида.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Госдума в третьем чтении приняла закон, ужесточающий наказание за доведение до самоубийства. Речь также идёт об угрозах, жестоком обращении или систематическом унижении человеческого достоинства. Максимальное наказание по данной статье УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.